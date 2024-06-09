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o
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o
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o
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o
متن
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مستشار الأمن القومي الأميركي لـCNN: الفلسطينيون ونحن جميعا بحاجة إلى الصفقة ويجب الضغط على حماس لتحقيق ذلك
آخر الأخبار
2024-06-09 | 09:56
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مستشار الأمن القومي الأميركي لـCNN: الفلسطينيون ونحن جميعا بحاجة إلى الصفقة ويجب الضغط على حماس لتحقيق ذلك
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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