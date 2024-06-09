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الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت بلدة حولا

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2024-06-09 | 10:06
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الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت بلدة حولا
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الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت بلدة حولا

 
 
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