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سليمان فرنجية: أن يكون لدينا رئيس مسيحي ماروني قوي يعني أن يكون لدينا رئيس قادر على لعب دور الحكم بالبلد وليس دور الطرف ويكون لجميع اللبنانيين ليس لفئة من اللبنانيين

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2024-06-09 | 12:08
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سليمان فرنجية: أن يكون لدينا رئيس مسيحي ماروني قوي يعني أن يكون لدينا رئيس قادر على لعب دور الحكم بالبلد وليس دور الطرف ويكون لجميع اللبنانيين ليس لفئة من اللبنانيين
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سليمان فرنجية: أن يكون لدينا رئيس مسيحي ماروني قوي يعني أن يكون لدينا رئيس قادر على لعب دور الحكم بالبلد وليس دور الطرف ويكون لجميع اللبنانيين ليس لفئة من اللبنانيين

 
 
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