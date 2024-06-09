سليمان فرنجية: أن يكون لدينا رئيس مسيحي ماروني قوي يعني أن يكون لدينا رئيس قادر على وضع لبنان على الخريطة السياسية في المنطقة وهنا أطمئن كل الخائفين من زوال لبنان السياسي أو الذين يخوفوننا من زوال لبنان وأقول لهم ان لبنان لن ندعه يزول و"تاريخنا يشهد"

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