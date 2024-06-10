التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا ومن الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت والعمل جار للمعالجة

البطريرك الراعي خلال افتتاح سينودس الأساقفة الكاثوليك: لبنان يعاني من فراغ رئاسي منذ سنة وأكثر فما هي أبعاد هذا الفراغ والدوافع لعدم انتخاب رئيس في ظل حرب الجنوب؟

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