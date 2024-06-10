بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة مناقشة موضوع مشكلة الطوابع المالية

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح

الراعي: لا يمكن بحكم الدستور وجود أي يوم فراغ في سدّة الرئاسة الأولى