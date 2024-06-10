سامي الجميّل بعد لقائه وفد تكتل "اللقاء الديمقراطي": أكدنا أننا لا نتتظر نتائج حرب ولا نراهن على أي شيء يأتي من الخارج ونحن يهمنا انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

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سامي الجميّل بعد لقائه وفد تكتل "اللقاء الديمقراطي": مستعدون لتخطي الشكليات ولكن هل من ضمانة؟ هل سينسحب فرنجية ونبحث في اسماء اخرى؟ كل مانطلبه هو الضمانة