سامي الجميّل بعد لقائه وفد تكتل "اللقاء الديمقراطي": مستعدون لتخطي الشكليات ولكن هل من ضمانة؟ هل سينسحب فرنجية ونبحث في اسماء اخرى؟ كل مانطلبه هو الضمانة

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سامي الجميّل: المشكلة التي نحن أمامها اليوم هي أن فريق "حزب الله" وحلفائه يرفض المسار الديمقراطي ويرفض التوافق على إسم آخر عبر تمسكه بمرشحه وعدم القبول بالبحث بأسماء أخرى