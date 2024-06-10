سامي الجميّل: المشكلة التي نحن أمامها اليوم هي أن فريق "حزب الله" وحلفائه يرفض المسار الديمقراطي ويرفض التوافق على إسم آخر عبر تمسكه بمرشحه وعدم القبول بالبحث بأسماء أخرى

سامي الجميّل بعد لقائه وفد تكتل "اللقاء الديمقراطي": نحن نرفض الاستسلام ولا أحد يطلب منا تسليم البلد 6 سنوات كالسنوات السّت التي سبقت

سامي الجميّل بعد لقائه وفد تكتل "اللقاء الديمقراطي": نحن نرفض الاستسلام ولا أحد يطلب منا تسليم البلد 6 سنوات كالسنوات السّت التي سبقت

سامي الجميّل بعد لقائه وفد تكتل "اللقاء الديمقراطي": مستعدون لتخطي الشكليات ولكن هل من ضمانة؟ هل سينسحب فرنجية ونبحث في اسماء اخرى؟ كل مانطلبه هو الضمانة