سامي الجميّل بعد لقائه وفد تكتل "اللقاء الديمقراطي": نحن نرفض الاستسلام ولا أحد يطلب منا تسليم البلد 6 سنوات كالسنوات السّت التي سبقت

في لحظة تحبس الأنفاس... هبوط طائرة على المدرج على بعد أقدام قليلة خلف طائرة أخرى أثناء إقلاعها! (فيديو)

في لحظة تحبس الأنفاس... هبوط طائرة على المدرج على بعد أقدام قليلة خلف طائرة أخرى أثناء إقلاعها! (فيديو)

سامي الجميّل: المشكلة التي نحن أمامها اليوم هي أن فريق "حزب الله" وحلفائه يرفض المسار الديمقراطي ويرفض التوافق على إسم آخر عبر تمسكه بمرشحه وعدم القبول بالبحث بأسماء أخرى