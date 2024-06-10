باسيل من عين التينة: توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الإنتخاب

جبران باسيل من عين التينة: "منّي حامل مبادرة ومش شغلتي" ولكن نسعى أن نعمل مع الجميع لتتميم الاسحقاق الدستوري

جبران باسيل من عين التينة: "منّي حامل مبادرة ومش شغلتي" ولكن نسعى أن نعمل مع الجميع لتتميم الاسحقاق الدستوري

باسيل من عين التينة: من ينتظر تسوية ويقول إنها آتية فهذا انتظار "غير عقلاني" وغير محسوب فيمكن أن تأتي تسوية قريبة ولا تنتج حلا في لبنان