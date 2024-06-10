باسيل من عين التينة: من ينتظر تسوية ويقول إنها آتية فهذا انتظار "غير عقلاني" وغير محسوب فيمكن أن تأتي تسوية قريبة ولا تنتج حلا في لبنان

باسيل من عين التينة: توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الإنتخاب

باسيل من عين التينة: توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الإنتخاب

وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37124 فلسطينيًا وإصابة 84712 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول