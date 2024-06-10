باسيل من عين التينة: التسوية الحقيقية هي التفاهم بين اللبنانيين ولا يمكن أن ننجح باتتخاب رئيس إلا بالتوصل الى تفاهم والتفاهم يكون على رئيس توافقي

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