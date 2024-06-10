التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه جل الديب وصولا حتى الزلقا

تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"

تعثّر بسبب قطته... رجل ينجو من حادث بأعجوبة: "محظوظ أنني ما زلت على قيد الحياة"

مريض بحاجة ماسة الى وحدتي بلاكيت دم من فئة B+... للتبرع في بنك الدم في مستشفى أوتيل ديو الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71312227