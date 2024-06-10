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29
o
الجنوب
28
o
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30
o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه جل الديب وصولا حتى الزلقا
آخر الأخبار
2024-06-10 | 06:59
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه جل الديب وصولا حتى الزلقا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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