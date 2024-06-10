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إسقاط مسيرة اسرائيلية في إقليم التفاح (فيديو)
آخر الأخبار
2024-06-10 | 09:36
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إسقاط مسيرة اسرائيلية في إقليم التفاح (فيديو)
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إسقاط مسيرة اسرائيلية في إقليم التفاح (فيديو)
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