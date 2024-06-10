المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادي تابع لفرقة ‏الجولان 210 شاعل إستهدف أماكن تموضع ضباط العدو وجنوده وأوقع فيهم إصابات مؤكدة كما تم تدمير جزء ‏من المقر واشتعال النيران فيه

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