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المقاومة الاسلامية: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة ووقوع من بداخله بين قتيل وجريح
آخر الأخبار
2024-06-10 | 13:10
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة ووقوع من بداخله بين قتيل وجريح
*
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