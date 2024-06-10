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الرئاسة الفلسطينية: نحن مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الاراضي الفلسطينية
آخر الأخبار
2024-06-10 | 16:23
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الرئاسة الفلسطينية: نحن مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الاراضي الفلسطينية
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