مسؤول إسرائيلي: تلقينا رد حماس عبر الوسطاء وحماس غيرت المعالم الرئيسية للمقترح

باسيل بعد لقائه كرامي: اتفقنا على عدة امور منها وجوب عدم استمرار الفراغ الرئاسي ولا حل الا بالتفاهم والتوافق على رئيس "لأن غير هيك ما حدا ح يقدر يوصل رئيس" واي رهان على فوز فريق على آخر هو فشل

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