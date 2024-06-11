وزير الدفاع الأميركي بعد اتصال مع نظيره الإسرائيلي: اتفقنا على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حماس

رئيس المجلس الاوروبي: مسار الحل لمشكلة النزوح في لبنان سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية

رئيس المجلس الاوروبي: مسار الحل لمشكلة النزوح في لبنان سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية

كركي : بات بإمكان المرضى المضمونين الحصول على الموافقة الإستشفائية المؤخرة من أي مركز ضمان أو مستشفى