الجزيرة: إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى

بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي

بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في صفد وطبريا وبلدات عدة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل