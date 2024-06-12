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بلينكن توجه إلى قطر لإجراء محادثات بعد رد حماس على الاقتراح الاميركي لوقف إطلاق النار في غزة

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2024-06-12 | 03:54
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بلينكن توجه إلى قطر لإجراء محادثات بعد رد حماس على الاقتراح الاميركي لوقف إطلاق النار في غزة
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بلينكن توجه إلى قطر لإجراء محادثات بعد رد حماس على الاقتراح الاميركي لوقف إطلاق النار في غزة

 
 
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