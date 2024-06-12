بو فاعور لـ "حوار المرحلة": السعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان وهذا مناخ يجب أن يتوفر قبل أن تعود المملكة للاستثمار سياسيا وهي ناشطة جدا في الخماسية والسفير السعودي حاول تقديم صيغ مرنة في الأسابيع القليلة الماضية للخروج من المأزق الحالي

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