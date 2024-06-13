الأونروا: أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية

مستشار الأمن القومي الأميركي: إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن

مستشار الأمن القومي الأميركي: إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن

رويترز نقلا عن متعاملين: لبنان يشتري نحو 63 ألف طن من القمح في مناقصة ويُتوقع أن يكون المنشأ أوكرانيا