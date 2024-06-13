الإذاعة الإسرائيلية: فرق الإطفاء تواصل منذ أمس مكافحة حرائق إثر إطلاق قذائف من لبنان على مواقع شمال إسرائيل

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستدرس خلال أيام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستدرس خلال أيام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها

بعد رفعها دعوى قضائية ضدّه... مساعدة كانييه ويست تكشف مفاجأة صادمة: هذا ما فعله مع أحد المشاهير!