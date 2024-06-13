وفد من حزب الكتائب اللبنانية يضم نائب رئيس الحزب النائب سليم الصايغ والنائب نديم الجميل في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!

بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!

بعد صفعة عمرو دياب.. خالد النبوي في تصرّف "غير لائق" مع معجبين (فيديو)