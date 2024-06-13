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صحة غزة: إستشهاد 37232 فلسطينيًا وإصابة 85037 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-06-13 | 06:35
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صحة غزة: إستشهاد 37232 فلسطينيًا وإصابة 85037 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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