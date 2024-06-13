القناة 12 الإسرائيلية: نحو 100 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان في الدفعة الأخيرة على مناطق مختلفة بالجولان والجليل

مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل

مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل

رويترز عن مسؤول أميركي: نشعر بالقلق الشديد حيال التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ونسعى إلى منع الوضع من التحول إلى حرب شاملة