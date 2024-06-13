الحكومة الإسرائيلية: لبنان وحزب الله يتحملان المسؤولية كاملة عن التدهور الأمني على الحدود

رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن

رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن

ميقاتي: لا خيار لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني إلا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والتنسيق مع شركائنا الدوليين