النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي: نبني علاقة ايجابية مع الرئيس بري لصالح البلد واتفقنا معه على ان لا يمكن لاحد ان يكسر احد واتفقنا ايضا على ان الاولوية للتوافق قبل الانتخاب لتأمين فرصة نجاح للعهد

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