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البقاع
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o
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o
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باسيل: لمسنا خلال جولتنا استعدادا لدى بري والجميع بالاعلان بأن الحوار ليس قاعدة بل استثناء يراعي الظروف التي نحن فيها
آخر الأخبار
2024-06-13 | 10:25
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باسيل: لمسنا خلال جولتنا استعدادا لدى بري والجميع بالاعلان بأن الحوار ليس قاعدة بل استثناء يراعي الظروف التي نحن فيها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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