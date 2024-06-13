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باسيل: سنستكمل التشاور الانفرادي وننتظر مجموعة من الاجوبة ونحن بحاجة لتوسيع رقعة التوافق لدى النواب

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2024-06-13 | 10:34
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باسيل: سنستكمل التشاور الانفرادي وننتظر مجموعة من الاجوبة ونحن بحاجة لتوسيع رقعة التوافق لدى النواب
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باسيل: سنستكمل التشاور الانفرادي وننتظر مجموعة من الاجوبة ونحن بحاجة لتوسيع رقعة التوافق لدى النواب

 
 
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