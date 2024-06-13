المقاومة الإسلامية: استهدفنا آلية عسكرية من نوع همر عند وصولها إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع بصاروخ موجّه وأصبناها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح

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