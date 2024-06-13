الامين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر لـ "جدل": كيف يمكن ان نمتحن طالبين بين من تابع العام الدراسي بطريقة كاملة ومن لم يتمكن في الجنوب من اكماله وبالتالي اقترحت أن يخضع الأخير لتدبير خاص

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