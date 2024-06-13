محفوض لـ"جدل": طلاب الشريط الحدودي يقولون انهم لم يتعلموا والامتحان سيظلمهم والامتحان الموحد يجب أن يكون ذات مستوى وأكثر من نصف طلاب لبنان الفقراء ينتظرون هذا الامتحان للحصول على المنح في الجامعات الخاصة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك