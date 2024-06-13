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رئيس اتحاد لجان الاهل في كسروان وجبيل رفيق فخري لـ "جدل": الامتحانات الرسمية ضرورة للحفاظ على مستوى التعليم وفي الوقت نفسه نريد أن نحترم وضع أولاد الجنوب

آخر الأخبار
2024-06-13 | 14:05
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رئيس اتحاد لجان الاهل في كسروان وجبيل رفيق فخري لـ &quot;جدل&quot;: الامتحانات الرسمية ضرورة للحفاظ على مستوى التعليم وفي الوقت نفسه نريد أن نحترم وضع أولاد الجنوب
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رئيس اتحاد لجان الاهل في كسروان وجبيل رفيق فخري لـ "جدل": الامتحانات الرسمية ضرورة للحفاظ على مستوى التعليم وفي الوقت نفسه نريد أن نحترم وضع أولاد الجنوب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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