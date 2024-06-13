نصر لـ"جدل": هناك تنوع كبير في المدارس بلبنان ولا يمكن أخذ اي مدرسة كنموذج والزيادات على الاقساط سببها الغلاء المعيشي ومطالب الاساتذة ونحاول قدر المستطاع الوقوف الى جانب الاهالي

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