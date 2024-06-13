نعمة محفوض لـ "جدل": كنا نعمل بالسخرة ومن أجل المصلحة التربوية اتفقنا على أن يكون معاش الاستاذ بحدود 65% بالدولار لنستعيد العام الذي ليه قيمة راتبنا القديم

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