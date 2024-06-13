فخري لـ "جدل": أهم ما في الموازنة هو عدد التلامذة ولتقتنع المدارس أن لجان الاهل شركاء ويجب الشرح على أي اساس تم تحديد القسط المدرسي

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