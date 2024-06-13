الخبير الدستوري سعيد مالك لـ "جدل": بإمكان غادة عون التقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين كحد أقصى

مستشار الأمن القومي الأميركي: يتعين على العالم تشجيع حماس على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود

مستشار الأمن القومي الأميركي: يتعين على العالم تشجيع حماس على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود

مستشار الأمن القومي الأميركي: إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن