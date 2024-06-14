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o
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o
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o
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o
كسروان
32
o
متن
32
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بدء جلسة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
2024-06-14 | 03:07
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بدء جلسة مجلس الوزراء
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