المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في خلة ‏وردة بالأسلحة الصاروخية

النائب إيهاب مطر للـLBCI: نحن كشعب لبناني نتعاطف مع الفلسطينيين سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا لكن ليس من واجبنا ولسنا مضطرين إلى الدخول في معركة طالما الأرض ليست أرضنا ولسنا مع نظرية توحيد الساحات

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