الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وحققنا إصابة مباشرة

آخر الأخبار
2024-06-14 | 03:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وحققنا إصابة مباشرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وحققنا إصابة مباشرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسلامية:

إستهدفنا

السماقة

كفرشوبا

اللبنانية

‏المحتلة

بالأسلحة

الصاروخية

‏وحققنا

إصابة

مباشرة

LBCI التالي
قتيلان بانفجارات في مرآب تحت الأرض في سويسرا
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصبناه إصابة مباشرة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:08

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يوصي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان

LBCI
رياضة
06:05

مشوار منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 لكرة القدم ينطلق مساء اليوم

LBCI
أخبار دولية
06:00

"سي إن إن": الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة سواحل غزة

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الغارة ليلا على بلدة جنّاتا... اليكم آخر تفاصيلها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:08

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يوصي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان

LBCI
رياضة
06:05

مشوار منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 لكرة القدم ينطلق مساء اليوم

LBCI
أخبار دولية
06:00

"سي إن إن": الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة سواحل غزة

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الغارة ليلا على بلدة جنّاتا... اليكم آخر تفاصيلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-12

هيفاء وهبي في خبرٍ سار... "هالمرّة ما حدا عرف يتدخّل لإستبعادي"

LBCI
منوعات
2024-04-30

جريمة هزت دولة عربية... إعدام فتاة عذبت صديقتها بهذه الطريقة: لن تصدقوا ما حصل!

LBCI
منوعات
2024-06-11

اكتشاف فريد ومهم... العثور على مبنى ضخم من الحضارة المينوية في جزيرة كريت!

LBCI
فنّ
2024-06-07

ماري سليمان في استديوهات الـ LBCI بأدما... ذكريات وتصريحات جريئة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:56

بطولة روتاكس للكارتينغ تتوج ابطال الكارتينغ... ووبروتوكول تعاون جديد يبصر النور بين اي سي اس واتحاد الكيك بوكسينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

خلط أوراق انتخابية في فرنسا ... وماكرون يطلق حملته ضد المتطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

جهود السعودية لتحسين تجربة الحجاج 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في عيد الأضحى... إقبال على شراء الأضاحي رغم ارتفاع أسعارها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان القوي يستكمل جولته بعد العيد ولا توافق على توحيد المبادرات الرئاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

توتال تمسك بالساحة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

اسرائيل تهاجم لبنان... بالمنجنيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

حماوة المشهد جنوباً بين حزب الله وإسرائيل تتصاعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:32

العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!

LBCI
أمن وقضاء
07:09

جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
03:44

التحكم المروري: حادث مروري على جسر الدورة باتجاه نهر الموت بين ٣ مركبات تسبب بازدحام مروري في المحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون

LBCI
منوعات
07:00

طالبة جامعية فقدت حياتها بشكل مفاجئ... والسبب: مسكّن للألم!

LBCI
منوعات
11:45

امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"

LBCI
صحة وتغذية
09:00

3 علامات قد تدّل على إصابتكم بأمراض القلب... احذروا منها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More