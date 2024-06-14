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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

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2024-06-14 | 08:33
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

 
 
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