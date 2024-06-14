المقاومة الاسلامية تعلن استهداف تجمع لجنود العدو في ‏حرش الكرنتينا بفلسطين المحتلة بقذائف المدفعية

تقرير يشير إلى وجود تعنيف ملموس في مدرسة جابر الأحمد الصباح (الأخبار)

تقرير يشير إلى وجود تعنيف ملموس في مدرسة جابر الأحمد الصباح (الأخبار)

مصدر مقرب من "الثنائي" لـ"الأنباء" الكويتية: جعجع يعمد إلى توجيه الرسائل في محاولة لفتح حوار او سجال مع بري