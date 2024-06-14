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المقاومة الاسلامية تعلن استهداف تجمع لجنود العدو في حرش الكرنتينا بفلسطين المحتلة بقذائف المدفعية
آخر الأخبار
2024-06-14 | 11:42
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المقاومة الاسلامية تعلن استهداف تجمع لجنود العدو في حرش الكرنتينا بفلسطين المحتلة بقذائف المدفعية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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