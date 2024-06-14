الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الاسلامية: إستهداف مكان إطلاق المحلّقات الإسرائيلية في موقع المطلّة وتسجيل إصابات مؤكدة
آخر الأخبار
2024-06-14 | 17:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الاسلامية: إستهداف مكان إطلاق المحلّقات الإسرائيلية في موقع المطلّة وتسجيل إصابات مؤكدة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الاسلامية:
إستهداف
إطلاق
المحلّقات
الإسرائيلية
المطلّة
وتسجيل
إصابات
مؤكدة
التالي
هيفاء وهبي تضع النقاط على الحروف... هكذا أحرجت المنافقين
مارين لوبن تعد بـ"حكومة وحدة" وطنية إذا فاز حزبها في الانتخابات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:02
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان الليلة الماضية
آخر الأخبار
02:02
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان الليلة الماضية
0
أخبار لبنان
01:58
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC): ممثلو الأحزاب الكندية أكدوا تضامنهم لبناء سياسة كندية موحدة من أجل لبنان
أخبار لبنان
01:58
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC): ممثلو الأحزاب الكندية أكدوا تضامنهم لبناء سياسة كندية موحدة من أجل لبنان
0
حال الطقس
01:43
بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار
حال الطقس
01:43
بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار
0
آخر الأخبار
01:39
التحكم المروري: اعمال تزفيت على اوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة سببت بازدحام مروري
آخر الأخبار
01:39
التحكم المروري: اعمال تزفيت على اوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة سببت بازدحام مروري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:02
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان الليلة الماضية
آخر الأخبار
02:02
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان الليلة الماضية
0
آخر الأخبار
01:39
التحكم المروري: اعمال تزفيت على اوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة سببت بازدحام مروري
آخر الأخبار
01:39
التحكم المروري: اعمال تزفيت على اوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة سببت بازدحام مروري
0
آخر الأخبار
01:09
التحكم المروري: قتيل و15 جريحاً في ١١ حادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
آخر الأخبار
01:09
التحكم المروري: قتيل و15 جريحاً في ١١ حادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
0
آخر الأخبار
23:50
مسؤولون أميركيون لـCBS: حجم الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد يؤدي لحرب غير مقصودة مع حزب الله وتفسيرنا للضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل لبنان أنها تمهيد ساحة المعركة لهجوم كاسح
آخر الأخبار
23:50
مسؤولون أميركيون لـCBS: حجم الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد يؤدي لحرب غير مقصودة مع حزب الله وتفسيرنا للضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل لبنان أنها تمهيد ساحة المعركة لهجوم كاسح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 15-06-2024
اسرار
23:30
أسرار الصحف 15-06-2024
0
أخبار لبنان
10:16
بيان للنواب صليبا وخلف ويعقوبيان وياسين: مشروع سد بسري الفضيحة لن يمر!
أخبار لبنان
10:16
بيان للنواب صليبا وخلف ويعقوبيان وياسين: مشروع سد بسري الفضيحة لن يمر!
0
أمن وقضاء
07:56
نقل جثة شاب من داخل أحد الفنادق في زحلة إلى المستشفى
أمن وقضاء
07:56
نقل جثة شاب من داخل أحد الفنادق في زحلة إلى المستشفى
0
أخبار دولية
14:26
صندوق الاستثمار السعودي و"أرديان" الفرنسية يشتريان 38% من مطار هيثرو
أخبار دولية
14:26
صندوق الاستثمار السعودي و"أرديان" الفرنسية يشتريان 38% من مطار هيثرو
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إسرائيل تقترب من الانتهاء من رفح وعينها على جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إسرائيل تقترب من الانتهاء من رفح وعينها على جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
13:14
على الجبهة الجنوبية... اندلاع حرائق بين رميش وعيتا الشعب وفي شبعا جراء القصف الاسرائيلي
أخبار لبنان
13:14
على الجبهة الجنوبية... اندلاع حرائق بين رميش وعيتا الشعب وفي شبعا جراء القصف الاسرائيلي
0
أخبار دولية
13:04
أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين
أخبار دولية
13:04
أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:02
توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش
خبر عاجل
11:02
توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش
2
فنّ
14:44
طبيب التجميل الفرنسي يضرب من جديد: هكذا قيّم ملامح سيرين عبد النور! (فيديو)
فنّ
14:44
طبيب التجميل الفرنسي يضرب من جديد: هكذا قيّم ملامح سيرين عبد النور! (فيديو)
3
فنّ
05:46
كشفت عن بطنها ورقصت... مايا نعمة تردّ على منتقدي حفلها في بيروت
فنّ
05:46
كشفت عن بطنها ورقصت... مايا نعمة تردّ على منتقدي حفلها في بيروت
4
فنّ
10:54
هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟
فنّ
10:54
هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟
5
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
6
آخر الأخبار
10:50
مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل
آخر الأخبار
10:50
مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل
7
خبر عاجل
03:44
التحكم المروري: حادث مروري على جسر الدورة باتجاه نهر الموت بين ٣ مركبات تسبب بازدحام مروري في المحلة
خبر عاجل
03:44
التحكم المروري: حادث مروري على جسر الدورة باتجاه نهر الموت بين ٣ مركبات تسبب بازدحام مروري في المحلة
8
منوعات
13:47
الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)
منوعات
13:47
الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More