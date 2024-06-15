النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: موضوع خروجي من "تجدد" شائك وطويل وقد عدت الى الموقع الاساسي الذي يجب أن أكون فيه وما من مشاكل شخصية مع اعضائه

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عبد المسيح للـLBCI: لم اتوصّل الى الاسباب وراء أن يخرج خطاب يتحدث عن الاختلاف معي وقد وصلت الى مكان لعدم التواصل مع "تجدد" وشعرت انني غريب على اهل البيت