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o
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o
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o
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عبد المسيح للـLBCI: لم اتوصّل الى الاسباب وراء أن يخرج خطاب يتحدث عن الاختلاف معي وقد وصلت الى مكان لعدم التواصل مع "تجدد" وشعرت انني غريب على اهل البيت
آخر الأخبار
2024-06-15 | 03:13
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عبد المسيح للـLBCI: لم اتوصّل الى الاسباب وراء أن يخرج خطاب يتحدث عن الاختلاف معي وقد وصلت الى مكان لعدم التواصل مع "تجدد" وشعرت انني غريب على اهل البيت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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