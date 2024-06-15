عبد المسيح للـLBCI: لم اتوصّل الى الاسباب وراء أن يخرج خطاب يتحدث عن الاختلاف معي وقد وصلت الى مكان لعدم التواصل مع "تجدد" وشعرت انني غريب على اهل البيت

عبد المسيح للـLBCI: ما بين الحوار على هوية البلد والحوار على رئاسة الجمهورية يجب الذهاب الى حلّ وسطيّ عبر رزمة جديدة فيها نختار رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحقائب وزارية بدون سياسة التعطيل

عبد المسيح للـLBCI: ما بين الحوار على هوية البلد والحوار على رئاسة الجمهورية يجب الذهاب الى حلّ وسطيّ عبر رزمة جديدة فيها نختار رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحقائب وزارية بدون سياسة التعطيل

النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: موضوع خروجي من "تجدد" شائك وطويل وقد عدت الى الموقع الاساسي الذي يجب أن أكون فيه وما من مشاكل شخصية مع اعضائه