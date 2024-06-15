المقاومة الاسلامية: استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هيمان: قبل أن نقرر شن حرب شاملة في لبنان يجب تحديد كيف ستنتهي وما سيدفع حزب الله لقبول وقف إطلاق النار

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هيمان: قبل أن نقرر شن حرب شاملة في لبنان يجب تحديد كيف ستنتهي وما سيدفع حزب الله لقبول وقف إطلاق النار

عبد المسيح للـLBCI: ما بين الحوار على هوية البلد والحوار على رئاسة الجمهورية يجب الذهاب الى حلّ وسطيّ عبر رزمة جديدة فيها نختار رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحقائب وزارية بدون سياسة التعطيل