عبد المسيح للـLBCI: هناك اصرار من الخارج ومن الداخل على عدم ربط الملف الرئاسي بغزة ولا بالجنوب وهناك وتمنٍ خارجيّ على حلّ الملف الرئاسي داخليًا لأن الأمر ليس من أولويات اميركا

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